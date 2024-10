Trevisani: "Olivera continua a crescere, spinge con cattiveria ed è attento dietro"

Riccardo Trevisani, giornalista, ai microfoni di Fantacalcio.it ha parlato della prestazione di Mathias Olivera nel successo del Napoli contro il Como: "7 è il voto di Mati Olivera, che davvero continua a crescere settimana dopo settimana.

Spinge sulla corsia ma sta attento in fase difensiva e soprattutto quando sale lo fa con cattiveria. Scippa la palla a Sergi Roberto, poi fa un uno-due abbastanza casuale con Lukaku e alla fine porta a casa il calcio di rigore che dà la svolta a un Napoli che stava soffrendo contro il Como". Ha concluso così Riccardo Trevisani, che ha speso parole al miele anche per Scott McTominay: "Un impatto incredibile sulla Serie A quello di Scott McTominay. Ennesima conferma che il Manchester United è una società che non capisce molto di calcio e che non riesce a organizzarsi bene.

Ha lasciato, regalato, un giocatore formidabile al Napoli, che è stata bravissima a fermare il tempo prima degli altri e a capire che lo scozzese sarebbe stato un valore aggiunto. Un giocatore per il quale Conte ha cambiato sistema di gioco, ha mollato la difesa a tre, e il Napoli vola. 7,5 per lo scozzese che apre e chiude la gara con grandi giocate e con un gol".