Trevisani su Di Lorenzo: "Spazio a chi merita, altrimenti inutile portare 26 elementi"

Nel corso di Cronache di spogliatoio è intervenuto il giornalista Riccardo Trevisani che è stato interrogato sulle prossime scelte di Spalletti in merito alla crisi di Di Lorenzo, disastroso contro la Spagna ed al centro dei rumors di mercato:

"Non so se i 14 uno contro uno persi gli faranno l'effetto Zaccardo al mondiale. Mi piace pensare che ci sia speranza per chi si allena bene, così come non devono essere bocciature definitive. Tutte le nazionali però se non vanno bene cambiano 2-3 elementi almeno, altrimenti è inutile la presenze di 26 elementi al seguito del Ct".