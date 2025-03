Triplete Inter? Bergomi: "Nel 2010 non c'erano i rivali di oggi", e cita il Napoli

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola l'ex difensore dell'Inter ed oggi opinionista ed allenatore, Beppe Bergomi, ha parlato anche della possibilità che i nerazzurri vincano tutti i trofei rimasti a disposizione.

Il Triplete è possibile per Inzaghi?

"Il Triplete è possibile, ma vanno tenuti in considerazione vari fattori. Nel 2010, in campionato, non c’era la concorrenza che c’è oggi. Vedi l’Atalanta, il Napoli, la Juve. Sono quasi tutte lì e l’impressione è che resteranno lì. L’Inter resta la squadra più forte in Serie A, e lo era anche nel 2010. In Champions, invece, ovviamente è un po’ più difficile, ma Inzaghi ha tutto per poter puntare a vincere tutti i titoli a disposizione".