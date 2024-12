Troise: "Non solo un centrale, a gennaio al Napoli serve un altro rinforzo"

Ciccio Troise, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: "Anguissa? Quando è in forma, risulta un calciatore di grandissima qualità. Rafa Marin è a disagio nella fase di costruzione: l'ho visto in netta difficoltà in fase di costruzione. Ha vinto qualche duello aereo, non male nell’uno contro uno, ma ha un problema evidente nel ritmo di partita. Ha una buona fisicità però lo vedo in difficoltà. L’equilibrio, ieri sera, non c'era. La difficoltà, nel primo tempo, era tenere palla, nonostante in campo ci fossero giocatori come Gilmour che legano bene il gioco ed hanno un bel lancio. Raspadori resta un dilemma: diversi tecnici lo hanno provato in vari ruoli, per me resta una seconda punta o almeno da sottopunta. Al momento non c’è un progetto tecnico-tattico che si addice alle sue caratteristiche e alle qualità, che ha in ottima dose.

Chi prenderei a gennaio? Serve sicuramente un difensore centrale, perché il Napoli ha bisogno di qualcuno di livello alto, di caratura internazionale. E penso che possa servire anche un terzino. Come sta Conte? Per me ci sguazza in questa situazione, sa gestire benissimo questi momenti. Non sarà felicissimo, ma su queste situazioni sa costruire qualcosa di importante”.