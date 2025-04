Trombetti: "Prestazione superba di Lukaku, Neres unica nota stonata"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il professor Guido Trombetti con il suo editoriale: “L’Empoli ha dimostrato che non esistono squadre materasso. I toscani hanno fatto bella figura al “Maradona”, e hanno costretto il Napoli a ricorrere al lancio lungo per Lukaku e impostare di più dal basso. Il risultato non va sottovalutato, parlando di un evento scontato. Ho visto segnali interessanti, che mi fanno sperare che il Napoli sia uscito dal tunnel della mediocrità, recuperando brillantezza atletica e mentale.

Per fortuna non si è più visto il solito secondo tempo deludente. Abbiamo visto come Conte sia stato bravo a compensare i pochi gol degli esterni, mandando in porta sistematicamente un centrocampista come McTominay. Prestazione superba di Lukaku, segnando anche un gol da centravanti puro. L’unica nota stonata è Neres, ancora non brillante. Ma il Napoli ha tutte le carte in regola per giocare un rush finale di prim’ordine”.