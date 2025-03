Trombetti: “Scudetto? Il Napoli dovrà vincere tutte le prossime 11, non vedo alternative”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, è intervenuto il professor Guido Trombetti con il suo editoriale: “Il Napoli ha dominato la partita contro l’Inter. Lo abbiamo visto mettere sotto una “tigre di carta”, forse distratta dai troppi impegni o fiaccata dagli infortuni, non ha dato l’impressione di essere una corazzata. Ha trovato il vantaggio e ha provato a difenderlo senza però creare nulla. Questo bel Napoli ha costretto Conte a gettare la maschera e dire che finalmente la squadra azzurra potrà lottare per il campionato. La bellissima prestazione contro l’Inter deve avere un seguito.

Quando gioca Lukaku come sa il Napoli cresce come qualità. Ma per provare a vincere lo scudetto non vedo alternative a vincere tutte le 11 partite che restano. Vorrei citare me stesso e dire che temo che questo campionato lo decideranno gli arbitri. Non intendo dire che c’è un problema, né che gli arbitri danneggeranno il Napoli. Ma quando un campionato si gioca punto a punto le decisioni dei fischietti possono essere determinanti. All’Inter è stato negato un rigore, ma il caso ha voluto che questo errore arbitrale sia stato ininfluente. Il Napoli doveva avere il rigore per il fallo di mano di Dumfries. Due errori e la buona fede dell’arbitro è per fortuna fuori discussione. Il penalty era nettissimo”.