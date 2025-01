Trombettti: "A gennaio terrei Spinazzola, servono due jolly a centrocampo e in difesa"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo Tempo' ha compiuto il suo consueto editoriale il professor Guido Trombetti: “A Firenze il Napoli arrivava con scarsa fiducia ma Conte ha dimostrato di conoscere a menadito i suoi ragazzi. Ha schierato una formazione inaspettata e con le sue idee ha stravinto ancora. La rete di Neres è stata una prodezza, Lukaku ha contribuito con un tocco delizioso. Anche con grandi assenze Conte ha dimostrato di aver creato un gruppo molto compatto. Spinazzola ha giocato un’ottima partita ed è ammirevole per un calciatore che vede poco il campo.

McTominay? Ha giocato trenta minuti di altissimo livello, sta diventando sempre più centrale in questo Napoli. Non sono sicuro che si possa prelevare dal mercato di gennaio un giocatore ai livelli di Spinazzola. Terrei l’ex Roma e mi concentrerei sul rinforzo da prendere c. In entrambi i ruoli servirebbe un jolly pronto ad ogni tipo di evenienza”.