Turci su Meret: "E' fortissimo, ma gli manca lo step su carattere e personalità"

TuttoNapoli.net

Luigi Turci, ex portiere dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Spalletti aveva già deciso l’anno scorso la gerarchia dei portieri azzurri. Meret era partito titolare ma poi l’infortunio col Genoa l’aveva costretto ad uno stop forzato, mentre Ospina con le prestazioni si era guadagnato il posto da titolare. Storicamente quando la gerarchia è prestabilita influenza il rendimento del portiere, che è un ruolo particolare e necessità della fiducia incondizionata. Questa fiducia però poi viene avallata dalle prestazioni, perché se non sono all’altezza nessuno ha il posto guadagnato per tutta la stagione.

Cosa deve fare Meret per scacciare i dubbi? Dal punto di vista tecnico questo ragazzo è il portiere più pulito del campionato italiano, ha un bagaglio tecnico invidiabile. Deve fare il salto di qualità per quanto riguarda il carattere e la personalità, per poter giocare a certi livelli e in certe piazze devi anche trasmettere un certo tipo di sicurezza e dominio. Cioè devi avere anche quella faccia tosta per dare l’impressione di dominare il ruolo. Lui è fortissimo, ha il futuro avanti brillante, manca uno step che è legato un po’ all’età e all’esperienza che accumulerà. In campo la personalità si sente ed è contagiosa, lo sentono i compagni e il pubblico. Questo step ancora gli manca. Spero che quest’anno, visto anche la scelta di Ospina di andare via, riesca a fare questo salto. E’ arrivato anche il momento di farlo”.