TuttoJuve, Pavan sul caso Osimhen: “Due pesi e due misure! Le regole non valgono per tutti…”
Massimo Pavan, giornalista e vicedirettore di TuttoJuve.com, ha commentato le intercettazioni pubblicate ieri mattina dal quotidiano Repubblica sul caso Osimhen: "Quanto emerso ieri conferma che esistono due velocità: una per la Juventus e una per tutti gli altri.
È ora che la società bianconera si faccia rispettare. Ci hanno sempre detto che le regole valgono per tutti, ma i fatti dimostrano il contrario. I quattro giocatori al centro dell’ultima indagine non avevano un valore congruo, a differenza di quanto accaduto con la Juventus".
