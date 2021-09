Udinese, Silvestri a Dazn: "Napoli di gran livello, noi non abbiamo rinunciato a giocare"

Marco Silvestri, portiere dell'Udinese, dopo la sconfitta interna subita per mano del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Prendere quattro gol fa male, l'auspicio è non prenderli mai. Ma stasera abbiamo giocato contro una squadra di gran livello. A parte il secondo gol, un po' fortuito, gli altri sono stati gol di grandissima qualità. Siamo una squadra tosta. Stasera abbiamo preso quattro gol perché abbiamo continuato a giocare per raddrizzare la partita. Il nostro è un gruppo interessante, costituito da tante nazionalità. Siamo pochi italiani, ma il calcio ormai è così. Abbiamo un gruppo con tantissima qualità".