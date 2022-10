UFFICIALE - Lazio, che mazzata: Immobile torna nel 2023. Il comunicato sull'infortunio

"Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

Ciro Immobile tornerà a disposizione della Lazio solo dopo la pausa Mondiale. Gli esami hanno infatti evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro che bob gli permetterà di rientrare da qui al 13 novembre, data dell'ultima giornata di campionato prima della lunga sosta Mondiale. Ecco il comunicato.

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero". Immobile non sarà a disposizione nemmeno per la Nazionale per le due gare amichevoli contro Albania e Austria, in programma il prossimo 16 e 20 novembre.