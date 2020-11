Ugolini: "Bisogna dare tempo ad Osimhen, le alternative ci sono..."

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta degli azzurri contro il Sassuolo ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il Napoli non ha giocato male, ma non ha convinto come con l'AZ. Gattuso sta lavorando giorno e notte sul progetto che sarà suo ancora per due stagioni. Una battuta d'arresto, seppur pesante, può starci. Il Napoli deve imparare dai suoi errori e migliorare la fase realizzativa che ha rappresentato qualche criticità, proprio riguardo alla percentuale delle occasioni sfruttate. Osimhen? Bisogna dargli tempo di adattarsi. E' un '98, appena arrivato. Il tempo a disposizione c'è, le alternative pure".