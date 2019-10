Ugolini su Mario Rui: "Non so se sia disponibile dall'inizio, con l'Atalanta serve grande intensità..."

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ritorno di Mario Rui? Si, è importante anche se non sono certo che possa scendere in campo dal primo minuto, è una partita di grande intensità e fatica. Un conto è l'allenamento ed un contro la partita di 90' minuti contro l'Atalanta. Ghoulam? Fin quando non lo rivedremo mi sembra abbastanza chiaro l'orientamento, quando Ancelotti lo vedrà pronto allora lo schiererà, ma non mi sembra ci siano gli estremi".