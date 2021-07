Ulivieri: "Vi racconto una dote di Spalletti. 4-2-3-1? Sa che un modulo non basta"

Renzo Ulivieri, allenatore e presidente dell'AIAC (Assoallenatori), è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il nostro campionato ha ritrovato allenatori esperti che erano fermi ma anche allenatori di livello internazionale. Spalletti parla di 4-2-3-1 sapendo che con un unico modulo non si va da nessuna parte. Il calcio si è evoluto, l'allenatore deve cambiare durante la partita per portare punti alla squadra. Spalletti è uno di questi, bravissimo nel leggere le gare".