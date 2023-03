Ultras Eintracht avvisano: "Presi in giro! Scontri ci saranno al 100%, vi spieghiamo..."

A dirlo è Christopher Ockomm, uno degli ultras dell'Eintracht Francoforte, dopo il divieto di vendere i biglietti del settore ospiti

© foto di www.imagephotoagency.it

"È una delusione enorme, perché il sorteggio era avvenuto già a novembre". A dirlo è Christopher Ockomm, uno degli ultras dell'Eintracht Francoforte, dopo il divieto di vendere i biglietti del settore ospiti per la partita di domani contro il Napoli. "Si sa come sono i tifosi dell'Eintracht, sin dai tempi del Barcellona. È stato tutto molto improvviso, si è saputo solamente una settimana prima che i fan non sarebbero potuti andare allo stadio e questa è stata una catastrofe perché molti si erano già attivati per albergo, volo, per risparmiare. La possibilità che venga rimborsato qualcosa è molto bassa e tu ti senti stupido perché hai anche cercato di risparmiare e combinare tutto al meglio. Per me la cosa è particolarmente frustrante perché il Napoli non è la classica squadra commerciale come a Parigi o in Premier, ha una sua storia, era un evento. E tutto questo rende la questione ancora più amara".

Verrà a Napoli?

"No, per 2 motivi. Il primo è che ho trenta giorni di ferie all’anno come padre di famiglia e, dopo averne parlato con altri, perché investire 2 giorni per nulla? Per avere solo problemi? Sono due giorni che preferisco investire programmandoli con la mia famiglia. Magari il Dio del calcio eliminerà il Napoli e l’avventura per l’Eintracht continuerà".

Ci saranno tifosi dell'Eintracht allo stadio oppure no?

"Molti ci andranno ugualmente, ma non è detto che si facciano riconoscere come tali (alcuni ci andranno anche perché magari conoscono qualcuno a Napoli). L’Eintracht ha ritirato tutti i biglietti e, quindi, i tifosi andranno nel settore neutro. Qualcuno ci sarà di sicuro, ci scommetterei, ma se si faranno riconoscere durante la partita, non lo so".