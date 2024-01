"Una scelta di cuore": Dragusin si presenta al Tottenham, preferito al Napoli

Prime parole da giocatore del Tottenham rilasciate da Radu Dragusin. Il rumeno ha affidato le prime impressioni al sito ufficiale del club

TuttoNapoli.net

Prime parole da giocatore del Tottenham rilasciate da Radu Dragusin. Il rumeno ha affidato le prime impressioni al sito ufficiale del club: "Sono emozionato e molto, molto felice. È un grande passo per me. Ma quello giusto e posso dire che questa decisione era nel mio cuore".

Il giocatore, che si è trasferito dal Genoa per 30 milioni, bonus compresi, divenendo il calciatore rumeno più caro di sempre. Battuto dopo 21 anni il record di Adrian Mutu che si trasferì al Chelsea per 19 milioni. Il centrale si è già fatto un'idea del tecnico Ange Postecoglou, che si sta facendo apprezzare per il suo calcio votato all'attacco: "Ho avuto qualche chiacchierata con l'allenatore e ho sentito una buona connessione. Mi ha detto cosa vuole che io aggiunta alla squadra, mi ha spiegato che sono un profilo adatto alla squadra. Amo il suo stile di gioco, la sua difesa alta, la sua aggressività".

La promessa ai tifosi degli Spurs: "Sono un ragazzo che dà tutto per la sua squadra. Posso assicurare che darò il 100% in campo".