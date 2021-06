Valdifiori: "Ho colpe per com'è andata al Napoli, ma non mi hanno dato tempo"

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è tornato sulla sua esperienza in azzurro in un'intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando hai un'occasione come quella di Napoli e non giochi tanto ti dai delle colpe, è normale. Nelle prime partite giocavamo col 4-3-1-2, poi col 4-3-3 è stato un altro Napoli. Era il primo Napoli di Sarri, una fase d'adattamento normale che avevamo vissuto anche ad Empoli. Solo che ad Empoli ti danno più tempo, a Napoli non puoi sbagliare. Se magari si partiva subito con un altro modulo potevo fare meglio. Napoli resterà sempre un bel ricordo, nel mio cuore, anche se ho giocato poco".