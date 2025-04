Valdifiori: "Il patto-Scudetto può dare ulteriori motivazioni! Ecco perché bisogna crederci"

vedi letture

Mirko Valdifiori, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “ll Napoli ha fatto bene ad aver creato un patto Scudetto per provare a vincerle tutte da qui alla fine. Deve crederci anche perché l’Inter continuerà ad avere impegni infrasettimanali in cui spenderà tante energie psico-fisiche e questo potrebbe procurare infortuni oltre che stanchezza.

Tante assenze in vista di lunedì? Conte ha già dimostrato di riuscire a sopperire ai momenti di difficoltà grazie alla sua esperienza e grazie anche alla disponibilità di tutti i calciatori della rosa che si sono adattati alle richieste del tecnico, giocando anche fuori ruolo. L’Empoli è in cerca di punti salvezza e non sarà sicuramente una partita facile ma se scendi in campo con la maglia del Napoli lo fai per vincere. Io lo so bene ed in partite sulla carta abbordabili è fondamentale aumentare le motivazioni anche grazie a patti come quello messo in piedi dalla squadra per il match di lunedì e per le restanti partite”.