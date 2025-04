Varriale: "4-3-3 comfort zone per molti azzurri. Ma la penso come Conte, la cosa più importante è un'altra"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: "Lotta scudetto? Molto passa dal turno di domani, che terminerà lunedì sera con Bologna-Napoli. Se il Napoli mantiene o riduce le distanze dall’Inter ha alte possibilità di fare suo il titolo, che ricordiamo non era l’obiettivo stagionale. L’Inter ha molti più impegni, di questi anche diversi molto difficili come quelli in Champions contro il Bayern Monaco. Se però lunedì aumentasse le distanze, ha tutte le qualità e l’esperienza per chiudere quasi il discorso scudetto. Perciò è importantissima la gara di Bologna.

Ritorno al 4-3-3? Il 4-3-3 è la comfort zone per molti giocatori del Napoli, soprattutto sulla fascia destra. Ma la penso come Conte, la cosa importante è l’aver recuperato giocatori che danno alternative e soluzioni per il tecnico. Recuperando un giocatore come Neres, che puoi far giocare all’inizio come con il Milan ha un impianto consolidato, ma credo che Raspadori in questo finale di stagione sarà importantissimo.

Bologna-Napoli? Il Bologna è un’ottima squadra e ha un ottimo allenatore, quello che sta facendo Italiano in questa stagione è straordinario. Gioca un ottimo calcio, il Bologna ha un ottimo centrocampo, se Ferguson approdasse veramente a Napoli formerebbe un centrocampo straordinario. Quello che può sfruttare il Napoli è che il Bologna qualche occasione te la lascia, non gioca basso, sarà quindi una bella partita che si può vincere o perdere. Ormai ha fine stagione ogni partita la devi giocare per vincere, vedremo che accadrà”.