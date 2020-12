Varriale: "Due grandi occasioni fallite da Petagna, ora qualificazione da conquistare..."

Enrico Varriale, direttore di Rai Sport, ha commentato attraverso Twitter il pareggio del Napoli in terra olandese contro l'AZ Alkmaar: "Primo pari stagionale per il Napoli. In vantaggio sul campo dell'AZ si fa raggiungere nella ripresa e rischia di andare sotto su rigore parato da Ospina .Nel finale 2 grandi occasioni fallite da Petagna e qualificazione da conquistare tra 7 giorni con la Real Sociedad".

