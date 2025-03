Varriale: "Stupito dai discorsi su assenze Inter, mancavano panchinari. Nel Napoli 3 titolari out!"

Il giornalista Enrico Varriale, ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha commentato i temi del giorno sugli azzurri: "Credo che il Napoli adesso debba guardare davvero a se stesso. Ok il calendario, le tante partite che l’Inter giocherà… Sono tutti discorsi razionalmente giusti però lasciano il tempo che trovano, se c’è una cosa che differenza il campionato italiano dagli altri è che le grandi possono scivolare con squadre inferiori. L’Atalanta ha vinto con l’Empoli 5-0 e poi ha pareggiato con Cagliari e Venezia.

La cosa importante che emerge dalla sfida del Maradona è che nello scontro diretto, guardandosi faccia a faccia, il Napoli ha giocato ma decisamente meglio dell’Inter. Il Napoli ha annichilito l’Inter in una gara in cui è andata in vantaggio con una punizione straordinaria, ma comunque da un’azione casuale. L’ha sfruttata certamente perché ha tanti giocatori di talento e Dimarco è uno di questi, dopodiché il Napoli ha preso il pallino in una partita in cui non aveva tre titolari veri. Una cosa che ho seguito con un certo stupore era l’enfasi con cui venivano ricordate le assenze dell’Inter. Sia prima che nel corso della gara stessa. L’Inter aveva delle assenze ma erano tutte delle seconde linee, l’unico titolare che mancava era il portiere Sommer tra l’altro sostituito bene da Martinez. Il Napoli l’ha giocata senza Olivera, Anguissa, e Neres, è come se all’Inter fossero mancati Bastoni, Barella - o Calhanoglu fate voi - e Lautaro Martinez”.