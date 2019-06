Varriale: "Tutto lo Stadium in piedi per Lorenzo, prodezza fantastica"

"Tutto lo Juventus Stadium in piedi per Lorenzo autore di una fantastica prodezza che riporta in parità l'Italia". È il tweet del vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale dopo la rete di Lorenzo Insigne, bellissima, che ha dato il pareggio all'italia contro la Bosnia.

Tutto lo Juventus Stadium in piedi per @Lor_Insigne autore di una fantastica prodezza che riporta in parità @Vivo_Azzurro .#ItaliaBosnia — enrico varriale (@realvarriale) 11 giugno 2019