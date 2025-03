Venezia, Di Francesco a Dazn: "Anche per noi è una finale Mondiale! Su Oristanio out..."

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Napoli: "Il Napoli attacca molto più a destra ma ha giocatori di qualità anche a sinistra, con Spinazzola e McTominay: è una squadra sulla quale abbiamo lavorato. Conte è un allenatore che dà un'identità alla squadra, cercheremo non solo di difenderci ma anche di creare preoccupazioni al Napoli. Per loro è una finale di Coppa del Mondo, ma lo è anche per noi. Antonio è molto bravo, io cerco di stimolare i miei al meglio".

Perché hai scelto Fila in attacco? "Oristanio non si è allenato per due giorni, per cercare di mettere due attaccanti di struttura cercando di essere aggressivi. Ho tolto un po' di qualità, con la possibilità di mettere un giocatore come Oristanio a partita in corso per avere più brillantezza".

Radu si è ambientato subito? "Può fare anche meglio nelle scelte, è arrivato da poco integrandosi molto bene. Quando hai un giocatore abile con tutti e due piedi cerchi di sfruttare anche il gioco diretto. Dipende da che squadra incontri".