Venezia, Di Francesco in conferenza: "Prestazione di altissimo livello. Scudetto? Il Napoli c'è, sono vivi e forti"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Penzo per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

Ore 15.12 inizia la conferenza stampa.

Soddisfatto? "Parlo della prestazione, la squadra ha messo in campo attitudine, cattiveria. Anche situazioni di gioco offensive e difensive ottime. Sapevamo che il Napoli ci avrebbe creato qualche difficoltà. Le opportunità le hanno avute loro, ma le abbiamo avute anche noi. L'unica cosa un po' negativa è stata che non concretizziamo quanto creiamo, ma abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello".

La classifica è un rimpianto? "Mi dispiace, ma non ci guardiamo indietro. Credo che con questi atteggiamenti lotteremo fino alla fine e daremo fastidio a tante squadre. Peccato per questa classifica, ma orgoglioso di questi ragazzi per quello che stanno dimostrando domenica dopo domenica".

Come stai lavorando sul ritrovare il gol? "Oggi la squadra mi è piaciuta anche a livello offfensivo. Quando non fai gol la porta diventa piccolissima, noi dobbiamo cercare di riallarggarla quanto prima. Ci manca quel DNA per andare a concretizzare quella grande mole di gioco. Lo dobbiamo andare a ritrovare quanto prima, perché la partite si riducono".

Sugli acciaccati. "I tifosi li ho visti sempre vivi e dalla nosta parte. Lo slogan lascia il tempo che trova, con le prestazione come quella di oggi lo portiamo dalla nostra parte. Partita dopo partita bisogna fossilizzarsi sul presentre e non su quello che è stato e su tanti fantasmi dei ragazzi che non fanno gol da tanto tempo. Maric ha preso una brutta botta alla caviglia, oggi uscirà con le stampelle. Spero non sia grave. Radu ha avuto crampi, faceva caldo".

Sulla lotta scudetto: "Il Napoli oggi ha dato continuità di risultati, è una squadra viva, ha un grande allenatore ed è ancora lunga. Credo che se la giocano tutte e tre, Napoli, Inter e Atalanta. Credo che l'Inter qualche problimo con gli infortuni e la Champions può averlo. Se fossi napoletano non farei drammi, per sono vivi e sono forti. E' una grande che ha grande potenzialità".

Su Fila: "E' stato le ultim e partite in panchina, ho dovuto mandarlo in campo troppo presto per esigenza. Ora ha acuisito conoscenze, ha una buona condizione fisica. Chi entra mi riesce a dare vitalità, questo è molto importante per un allenatore. Radu? Quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti, è anche merito nostro. Si vedono grande maturità e grandi mezzi".

Doppio centravantoi soluzione in più? Il doppio centravanti l'ho pensato per questa gara, ti costringevano a giocare lungo. Questa scelta ha premiato me e i ragazzi, può essere applicabile in altre gare".

15.23 - Termina la conferenza.