Ventola incredulo: "Il Napoli al triplo dell'Inter! Conte ha gasato la squadra con una frase"

L'ex attaccante dell'Inter e oggi opinionista Nicola Ventola interviene al podcast Viva el Futbol e parla di Napoli-Inter elogiando la squadra di Conte: "Il Napoli andava al triplo dell'Inter, non ho mai visto l'Inter così in difficoltà, mi ha sorpreso. La squadra non sta bene fisicamente. Poi viene tutto il resto, come l'aspetto tattico, l'infortunio di Dimarco etc. Ma l'Inter così non l'ho mai vista. Conte dopo la partita che parla di crederci? Queste parole gasano, come può sentirsi un giocatore quando il tuo allenatore parla così?".

