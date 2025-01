Ventura: “Anche se non lo dice, so per certo che Conte crede di poter fare un’impresa”

Giampiero Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Giampiero Ventura ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Da Firenze arrivano segnali importanti ma già dopo i primi due mesi si percepiva il cambio di vento nella squadra. Nel momento in cui c’è compattezza e convinzione un cambio o due dell’undici titolare non cambia più di tanto nell’economia di una squadra e di una prestazione. Nel momento in cui dalla panchina arrivano risposte nei momenti di difficoltà, significa che qualcosa di importante può accadere.

Io so per certo che lui (Conte ndr) ci crede, crede di poter fare un’impresa e ci crederà fino in fondo. Vedo delle analogie, riguardo l’apporto dei calciatori che partono dalla panchina o che comunque non sono dei titolari, con il Napoli di Spalletti. La partita col Verona vedrà un Napoli affamato e voglioso come non mai, a maggior ragione dopo la gara d’andata. Per questo motivo immagino Conte a mo’ di martello nella testa dei giocatori per caricarli ulteriormente”