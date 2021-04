Ventura: "Per il post-Gattuso il Napoli deve prendere un allenatore congeniali ai suoi calciatori"

Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli e commissario tecnico della Nazionale, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte mi ha spesso rubato delle idee? Si dice spesso in giro, ma questo lascia il tempo che trova. Conte aveva vinto il campionato di B a Bari e Perinetti prese me perché più o meno giocavamo nello stesso modo".

I SUCCESSORI DI RINO - "Se dovessero cambiare Gattuso credo che sarebbe giusto prendere un tecnico che si adatti alle caratteristiche dei giocatori del Napoli. Juric? Credo che qualche giocatore del Napoli debba fare qualche cambiamento. Ivan assomiglia molto a Gasperini. Dionisi è bravissimo. Però un conto è farlo in serie B ed un altro in serie A. Se capita una grande occasione non si può dire di no, ma io consiglierei di fare qualche anno di esperienza in più, magari con l'Empoli in massima serie."