Ventura: "Preoccupazioni giuste, se perdi 4-5 punti già adesso poi diventa difficilissimo"

Giampiero Ventura, ex allenatore azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Giampiero Ventura, ex allenatore azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Un po' di preoccupazione bisogna comincia ad averla. Il calendario del Napoli in quest'inizio è accessibile, le partite difficili arriveranno dopo. Se invece perdi 4-5 punti dalla vetta già in queste prime partite poi diventa molto difficile.

Garcia? E' arrivato in una squadra non facile, in cui è complicato sostituire chi ha fatto così bene come Spalletti. Ma è anche vero che entri in una squadra che ha meccanismi incorporati, da questo punto di vista potrebbe essere più semplice".