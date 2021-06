Ventura: "Spalletti non vede l'ora di riprendersi la scena. Ha già una freccia in più"

Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Torino, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Spalletti ha le carte in regola per far bene, nel calcio poi sono i risultati a determinare la storia. Il connubio Spalletti-Napoli è stimolante e mi auguro anche produttivo. La rosa del Napoli è di qualità e Spalletti non vede l'ora di riprendersi la scena.

Un centravanti come Osimhen fa comodo a qualsiasi allenatore. Sarà una freccia in più all'arco di Spalletti".