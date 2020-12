Vi manca Osimhen? Gattuso: "Non solo lui, in questo momento nessuno è brillante"

Vi manca Osimhen? E' questa una delle domande poste a Rino Gattuso nel post-partita di Napoli-Torino. L'allenatore azzurro ha così risposto a Sky Sport: "Non è solo lui. E' un giocatore importante, ha caratteristiche che fanno la differenza. Ma in questo momento non ci siamo. Oggi non abbiamo sofferto tanto, ma abbiamo fatto poco per impensierire il Torino. Non siamo brillanti, abbiamo pagato i piccoli acciacchi. Ci è dispiaciuto anche di Lozano, che è stato uno dei pochi che s'è salvato la scorsa volta. Ci ha dato una mano anche oggi. Bisogna ritrovare i giocatori di qualità per darci una mano".