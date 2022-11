Vice dir. Sportmediaset: “Ci sarà una corsa più per la Champions che per lo scudetto”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianluca Mazzini, vice direttore Sport Mediaset

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianluca Mazzini, vice direttore Sport Mediaset: “Il campionato italiano? Io credo che i valori espressi siano quelli già visti, abbiamo assistito a 15 partite di campionato non 3. Io non penso che questa pausa possa incidere più di tanto. Penso che ci sarà una corsa più per la Champions che per lo scudetto”.