Vice-direttore CdS: "Stiamo aspettando che l'incendio in Lombardia si spenga, ma se fosse successo a Napoli?"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport, soffermandosi ovviamente sull'emergenza Coronavirus e dando una sua lettura della situazione: "Siamo chiusi da un mese per aspettare che l'incendio della Lombardia si spenga. In altre zone il contagio è bassissimo. Mi chiedo: cosa sarebbe successo se l'epicentro fosse stato a Bari o a Napoli? Ci sarebbe sempre stata questa attesa?".