Vicedir. CdS: "Agnelli, che gaffe! Sbaglia profondamente a dire quelle cose sull'Atalanta"

Alessandro Barbano, vicedirettore de Il Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Sportiva, soffermandosi su tre temi dell'attualità: "Credo che Agnelli abbia commesso una gaffe ma come sempre nelle parole c'è l'equivoco sotteso alla gaffe. Il n° 1 della Juventus vuole proteggere gli investimenti, ma è un errore. La storia di un club non può essere un passaporto per il presente e neanche un diritto divino. Altrimenti viene meno l'imponderabile e il calcio muore".

EUROPA E INTER - "Giusto andare in una dimensione europea del calcio ma questa deve essere costruita sui risultati e non sul blasone o sugli investimenti. Agnelli sbaglia profondamente. Ha fatto molto male Zhang ad offendere il presidente della Lega Calcio. Sono stati commessi errori madornali ma Dal Pino non merita le offese, non è pensabile che l'educazione sia un passo indietro nel calcio".