Vicedirettore Gazzetta: "Il Napoli non è all'altezza delle prime, Conte da solo non basta"

"La rosa è incompleta e non dello stesso valore delle altre squadre che sono ai vertici e lo si è visto contro l'Hellas Verona".

Andrea Di Caro, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il mercato del Napoli ha bisogno di tempo perché i contratti del Napoli sono pieni di cavilli e lo si è visto anche con Brescianini. Ma il tempo passa e il mercato del Napoli resta bloccato dalla vicenda Osimhen. Ora mi pare che il Napoli voglia bypassare anche questa situazione, andando a prendere comunque Lukaku. Ma mancano ancora altri pezzi affinché la rosa sia completa.

Il Napoli non è all'altezza delle prime della Serie A. Non basta Conte, non può bastare per tornare a battagliare per lo Scudetto. La rosa è incompleta e non dello stesso valore delle altre squadre che sono ai vertici e lo si è visto contro l'Hellas Verona. Con Spalletti i pianeti si sono allineati".