Vicepres. Federazione polacca controcorrente: "Gol e assist, Zielinski vive un'annata positiva"

Marek Kozminski, vice presidente della Federcalcio Polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo orgogliosi di Zielinski che ha fatto una prestazione concreta, condita da quel gran bel gol. Peccato per il risultato finale. Questa stagione per lui e il Napoli è cominciata bene. Piotr sta segnando, sta sfornando assist e sta giocando sempre titolare. E' partito bene, secondo me sta vivendo un'annata positiva".