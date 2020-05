Vidal risponde a Chiellini: "Mi ha infastidito, mai fatto cose vietate. Nel calcio ci sono dei codici da rispettare"

In una diretta Instagram Arturo Vidal ha parlato delle allusioni di Giorgio Chiellini circa il suo consumo di alcol: "Le persone si sono concentrate sulle cose peggiori che ha detto Chiellini. E non vedo perché uno dovrebbe dire quelle cose, mi ha infastidito, però ha anche detto che ero un campione. Mi ha chiamato e mi ha spiegato. Non è stata una cosa che non potevo fare. Avevo il permesso di uscire. Sono un essere umano come tutti. Lavoro dando il massimo e se gli amici si incontrano per un asado con il permesso del club, vado anche io. Se devo rimanere concentrato, lo faccio. Ma quando è il mio turno per divertirmi ne approfitto, sono proprio come gli altri. E quando ho sbagliato, ho pagato e mi sono alzato". Infine, un messaggio indirizzato al capitano della Juventus: "Nel calcio ci sono codici...".