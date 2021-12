VIDEO - ADL contro la UEFA: "Pensa ad arricchirsi e calcio è invecchiato! Ora Ceferin ama il Qatar..."

Preferirebbe sfidare una big o un'altra squadra negli spareggi d'Europa League? Ad Aurelio De Laurentiis è stato chiesto anche questo a margine della presentazione del libro 'I grandi calciatori' e il presidente ha risposto così: "Anche qui ci sarebbe da dire molto. L'Europa così com'è concepita si è invecchiata, si è autoingessata. Porta via tante energie e non c'è compensazione paritetica dal punto di vista economico. Gli unici che si arricchiscono sono le istituzioni, leggi la UEFA. Non si capisce perché la UEFA non dovrebbe soltanto fare operazioni di segretariato generale. Noi abbiamo creato l'ECA, ma ora è diventata ostaggio dei qatarini. Il signor presidente della UEFA (Ceferin, ndr) è nelle braccia del presidente del PSG, è in adorazione di questo Qatar così forte, così potente, così splendente. E così ne fanno le spese tutti quelli che credono nell'industria del calcio".