VIDEO - Ancelotti sul modulo: "Rimarremo con il 4-4-2, ma la dicitura di gioco riguarda solo la fase difensiva..."

Nel corso del lungo incontro con i tifosi, Carlo Ancelotti si è soffermato anche su quello che sarà il sistema di gioco per la prossima stagione:



Che modulo adotterai in campionato e Champions? "Sarà lo stesso dello scorso anno, è rimasto il 4-4-2 tutto l'anno e rimarrà così anche quest'anno, alternando in fase di costruzione. Si parla tanto di sistemi, 4-4-2, 3-5-2, ma i numeri sono legati solo all'aspetto difensivo, quando la squadra non ha la palla. Noi non attacchiamo mai con quattro difensori, a volte tre o due, anche i centrocampisti a volte tre o due, a volte gli attaccanti sono quatto. La dicitura del sistema di gioco è legata solo all'aspetto difensivo, si può vedere solo e non sempre in alcune situazioni quando la palla non ce l'hai".