VIDEO - Auriemma controcorrente: "James non mi entusiasma per niente, meglio Immobile o Rodrigo..."

Nel corso di Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato di James Rodriguez manifestando più di un dubbio: "James infiamma i tifosi? A me no, decisamente no. Icardi sì, Diego Costa sì, Rodrigo sì, Dzeko sì, Immobile sì, ma James no! Non mi entusiasma per niente, se ho una cartuccia da sparare prendo l'attaccante".