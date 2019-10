VIDEO - Chiariello esplode: "Vergognatevi, rigore enorme! Napoli bellissimo, è stato defraudato!"

Durissimo il giornalista Umberto Chiariello nel solito editoriale per Campania Sport su Canale 21: "E' una vergogna quanto accaduto! Non è stato neanche rivisto al VAR un rigore solare che dal 3-1 porta invece al 2-2 perché l'azione era viziata dal rigore grande quanto una casa. Per minuti hanno parlato senza rivederlo e non mi rompete le scatole con 'chiaro evidente errore' perché questo è pazzesco e ridicolo. Qui decidono uomini che hanno perso la misura, sono indignato!

Nicchi sta facendo disastri con i suoi arbitri dall'inizio del campionato. Sin dai vertici dell'IFAB hanno stabilito che la tecnologia non deve intaccare il potere dell'arbitro, invece di avvantaggiarsi di uno strumento straordinario che potrebbe cancellare davvero quasi tutti gli errori. Hanno dato una stretta regolamentare all'utilizzo del VAR con il 'chiaro ed evidente' per intervenire, ma non si capisce cosa sia questa norma.

Se Kjaer si dimentica della palla, gira le spalle al pallone, va sull'uomo, Llorente se non alza il braccio viene buttato giù, come si può pensare che non venga fischiato anche senza VAR e poi nel momento in cui finisce l'azione col gol hai l'obbligo di rivederlo, è un obbligo morale per il bene del calcio! Il Napoli su questa partita si gioca la stagione perché la corsa Scudetto finisce probabilmente stasera, il 3-1 fotografava una partita che meritavamo, questo 2-2 grida vendetta! Io Ancelotti e la squadra devo applaudirli, la partita è stata giocata benissimo nonostante l'errore di Meret e Koulibaly ancora non ai suoi livelli. Il Napoli è stato defraudato da Giacomelli, mediocre da anni... solo un potere poco trasparente dove non si conoscono i voti e senza meritocrazia, dove Gavillucci viene fatto fuori senza sapere perchè. Carboneria e massoneria sono democrazia in confronto a questa trasparenza. Non si può spendere 105mln e giocarsi centinaia di milioni per essere nelle mani di un settore anti-democratico!"