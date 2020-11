VIDEO - Crespo in lacrime: "Ho l'anima distrutta, gli devo tutto: mi accompagna da quando avevo 4 anni"

In conferenza stampa prima di una gara del suo Defensa y Justicia, il tecnico ed ex giocatore argentino Hernan Crespo ha ricordato Diego Armando Maradona con commozione: "Personalmente è durissimo, ho l'anima distrutta. Sono stati giorni molto difficili. L'amore che provo per questo lavoro e questo sport sono legati a lui, mi ha accompagnato per tutta la vita, da quando a 4 anni mi svegliavo con mio padre per vederlo giocare in Giappone ai Mondiali Under 20. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e viverlo in prima persona, il mio amore profondo per la selezione e per l'Italia vengono da lui. Ha acceso in me l'amore per questo sport da bambino, fino a diventare un uomo. Sono davvero addolorato".