VIDEO - Improta, altro attacco: "Ancelotti qui per soldi! Deve vincere!", Cesarano lo stoppa: "Allora la Juve Stabia deve andare in A..."

Nel corso di Canale 21, l'ex giocatore del Napoli ed attuale dirigente della Juve Stabia, Gianni Improta, è tornato ad attaccare Carlo Ancelotti dopo le parole delle scorse settimane: "Molti dicono che ho offeso Ancelotti dicendo che è venuto per soldi, ma poi lo vedremo. Che è venuto a fare secondo voi? Continuare a fare l'aziendalista... per vincere servono uomini d'esperienza. Lui dice che non è venuto per pettinare le bambole, poi dice che Hamsik sarà il suo Pirlo. Ha illuso la piazza. Poi lo manda via a gennaio. Se uno come lui arriva a Napoli, firma per 6mln, è venuto per vincere o no? Uno che prende 6mln vorrei capire deve arrivare secondo? Per me deve vincere. Io non ce l'ho con nessuno, ma lui e ADL si sono pronunciati in tal senso. Io mi sono dedicato alla Juve Stabia, ho seguito marginalmente. Io misi il Napoli secondo già in estate"

Cesarano lo contraddice: "Allora anche la tifoseria della Juve Stabia vuole vincere e deve puntare alla serie A l'anno prossimo! Portali in A! Questa è la tua equazione. Ma loro hanno detto provare a vincere, non che vinceranno! Poi la Juve ha preso CR7, Cancelo, Bonucci e Emre Can nel frattempo!".

Ancora Improta: "Il tuo ragionamento non esiste. Ma allora perché non se ne va ADL? L'hanno detto loro che volevano vincere!"

Lite anche con Iannicelli: "Ma cosa doveva dire Ancelotti alla presentazione? Sono frasi fatte!", ed Improta rilancia: "Non parlare perché hai sposato una causa, io posso dire tutto di calcio, non tu! Tu parla di cultura, io posso dire tutto di calcio! Sarri è andato via per i top-player, lui viene solo per i tre anni di contratto" Ma Cesarano lo smentisce: "Non andò così, Sarri aveva già l'accordo col Chelsea. Lui, come Mazzarri, temeva di non ripetersi".