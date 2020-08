VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Buona base per ripartire. I rinforzi con i soldi di Koulibaly, il peggiore"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato ai microfoni di Canale 21 l'eliminazione del Napoli in Champions League: "Stasera non sono delusi perché non mi aspettavo granché, avevo pensato proprio al 3-1. Comunque ha fatto più bella figura stasera il Napoli perdendo a Barcellona che la Juventus ieri vincendo col Lione. Il buonissimo secondo tempo del Napoli fa ben sperare, con un gol di Milik annullato per pochi centimetri di fuorigioco che avrebbe potuto riaprire la partita nei minuti finali. I cambi si sono rilevati migliori dei titolari, a parte Insigne che ha fatto a pieno il suo dovere e forse qualcosa in più. Il capitano è stato il migliore insieme a Mertens.

Ci sono stati i soliti erroracci difensivi, le solite uscite sbagliate, problemi endemici di questo Napoli. Ancora una volta il portiere ha dimostrato di essere mediocre, non ha fatto grandi parate. Però questa squadra ha dimostrato orgoglio e dignità. La stagione può terminare, dopo la vittoria della Coppa Italia, con una piena sufficienza. C'è una buona base da cui ripartire, e ci saranno i soldi delle cessioni come quella di Koulibaly, il peggiore in campo oggi. Si rifonderà una squadra. Potrei continuare, come già ho fatto, nel criticare Gattuso, ma stasera non lo farò perché bisogna guardare più ai fatti positivi che a quelli negativi".