VIDEO – L’editoriale di Chiariello: “Napoli in corsa per lo scudetto, ma devono realizzarsi 3 cose”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto nel suo consueto editoriale: “Partiamo dai numeri. Alla fine del girone d’andata erano tutti contro il Napoli, in vista della lotta scudetto. Dopo la partenza a razzo il Napoli ha avuto un calo considerevole dovuti tanti fattori, ora il Napoli sta recuperando tutti i suoi effettivi. Nel frattempo ha scoperto di avere in seno un giocatore misconosciuto che sembrava l’ennesimo bidone del mercato azzurro: Lobotka, che è diventato il miglior centrocampista del Napoli e il faro assoluto. Sono ora curioso cosa farà Spalletti col ritorno dalla Coppa d’Africa di Anguissa. Premesso che il trend del Napoli in casa era molto negativo con sconfitte sanguinose contro Empoli e Spezia e i numeri dicevano 39 punti. Nessuna squadra negli ultimi 12 anni girando con quei punti ha vin to lo scudetto tranne la Juve nell’anno del famoso gol di Zaza contro il Napoli. Ma quella Juventus per vincere quello scudetto fece qualcosa di memorabile, record d’imbattibilità di Buffon e di vittorie consecutive.

Oggi il Napoli rientra prepotentemente nella corsa scudetto, ma devono realizzarsi tre cose. Deve fare almeno 48 punti nel girone di ritorno. Raramente lo scudetto si è vinto a quota più bassa di 87 punti, l’ha vinto una volta la Juve proprio con 87 e un’altra volta con Sarri con 84, squadra che però mollò a titolo ormai acquisito. Seconda condizione fondamentale è che l’Inter non faccia più di 40-41 punti, sarebbe un girone di ritorno molto negativo per i nerazzurri. Se però dopo il derby perdesse anche al Maradona ci sarebbe la terza condizione, cioè battere l’Inter nello scontro diretto. Però potrebbe anche non servire, perché l’Inter deve giocare ancora il recupero contro il Bologna.

Tutto questo è possibile. Oggi è una giornata straordinaria, perché avanti frana l’Inter in un derby regalato letteralmente al Milan. Senza quei minuti di follia con la doppietta di Giroud oggi i padroni del vapore si dovrebbero rendere conto che solo grazie a Inzaghi e la sua banda il campionato è ancora aperto. I playoff sono indispensabili per dare credibilità al campionato, con rispetto delle regole e competitività al campionato italiano., Spalletti e Pioli sono gli alfieri che sperano di non annoiarsi. Con la sconfitta dell’Atalanta e con la Juve che anche se vince rimante a -7. Il Napoli si trova nella posizione che può guadare più avanti che dietro. E’ questa la più bella notizia di giornata”.