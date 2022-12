VIDEO - L’editoriale di Chiariello: “Se la Juve ha fatto operazioni che non poteva fare, è giusto lasciarla impunita?"

"Così come, è mai possibile che Trentalange dica: ‘Non mi dimetto! Voglio essere interrogato’".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello con il suo consueto editoriale: “Vi chiedo anticipatamente scusa perché si avvicina il clima natalizio, il Napoli è tornato in campo e siamo tutti con la voglia di rivederlo giocare, abbiamo visto che ha ripreso il suo cammino tranquillo con Raspadori in grande spolvero, ma purtroppo dobbiamo affrontare dei temi che puzzano. Si diceva: ‘pecunia non olet’, il denaro non ha odore, ma in realtà non è così. Qui di denaro che è circolato in maniera farlocca ce ne è tanto, da tutte le parti.

Partiamo dal primo filone, quello che possiamo definire terremoto Juve. A me non interessa entrare nel discorso penale, se la vedranno i vertici bianconeri e i loro avvocati. Ci sono ipotesi di reato rilevati dalla Procura Federale molto gravi, come l’aggiotaggio che può portare fino a 12 anni di galera. A me interessa discutere del discorso puramente sportivo, ce chi dice che sarà tutta una bolla di sapore, chi che ci sarà al massimo qualche punto di qualificazione, chi parla di retrocessione e addirittura di revoca di scudetti. Non ci sono partite truccate o tentativi di corruzione, ma c’è qualcosa di molto più grave in gioco: c’è o non c’è alterazione dei principi di partenza della competizione. Questo tocca il principio cardine dell’ordinamento sportivo: il principio di lealtà sportiva. E poi le plusvalenze: in Italia è già partito il mainstreaming, il pensiero dominante di ‘chi così fan tutti’ e quindi nessuno è colpevole. ‘E’ stato già deciso che le plusvalenze non sono giudicabili’, intanto è uscita fuori una galassia Juve nella quale alcune società, come Napoli e Roma, non erano coinvolte mentre altre erano assolutamente connesse al sistema Juventus. Qui non parliamo di una sola plusvalenza, aumentata artata a specchio o fasulla. Non so se sono reati dimostrabile, ma so invece il principio inverso dell’operato della Juve: ‘Quanto dobbiamo coprire di buco di bilancio? Mettiamo in atto tutte le operazioni per coprirlo’. Qui cambia tutto, non si tratta di un’operazioncina un po’ ardita ma di un sistema che coinvolge altri club. La domanda che pongo è: ma questo è ininfluente al fine dello sport o hanno una profonda incidenza sui risultati? Qui si dovrà capire, se è stata messa sotto al tappeto tanta di quella polvere da non consentire certi acquisti, come quello di Ronaldo, de Ligt, Vlahovic, e per gli ingaggi di Arthur e Rabiot. Dicono che la Juventus è talmente forte che poteva fare anche fino a 900mln di aumento di capitale? Agnelli, però, non aveva tanta voglia di andare dalla famiglia a dire che il buco era molto più grande e avevano fatto una cavolata a comprare Cristiano Ronaldo. Sapevano tutti che Paratici aveva spinto sull’acceleratore, allora la domanda è: se la Juve ha alterato il campo, perché ha fatto operazioni che non poteva fare, è giusto lasciarla impunita? E’ stato alterato il gioco del calcio attraverso questo vergognoso doping amministrativo?