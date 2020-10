VIDEO . Pecci su Juve-Napoli: "Ci salviamo tutti o non si salva nessuno"

Eraldo Pecci era presente oggi a Firenze alla commemorazione di Alessandro Rialti, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio che si è spento nell'aprile scorso. A margine, Pecci ha detto tra l'altro su Juve-Napoli 3-0 a tavolino: "I protocolli vanno rispettati specialmente se fatti col governo e se li hanno fatti tutti i presidenti, però se l'asl aveva spiegato che non si può andare, è un'entità maggiore. Noi però siamo italiani e si pensa che qualcuno possa tirare l'acqua al suo mulino. Non so come sono andati i fatti, però una cosa ce l'ho chiara: o ci salviamo tutti o non si salva nessuno".