VIDEO TN - Mertens ai tifosi: "Scudetto? Servono altri acquisti, ma siate fieri anche dei secondi posti!"

Nell'incontro in piazza con i tifosi, Dries Mertens ha lanciato anche un messaggio alla società sugli acquisti da mettere a segno per provare a portare lo Scudetto a Napoli.

Quanto credi in te stesso e nella squadra? "Ho sempre creduto in me, ogni persona deve credere in se stessa, ma credo anche nella squadra. Abbiamo perso un gran giocatore come Albiol ma per fortuna abbiamo preso Manolas, ma penso che dobbiamo prendere anche altri giocatori per alzare il livello. Le altre comprano sempre, noi proviamo sempre ma se vogliamo vincere qualcosa dobbiamo alzare ancora il livello, ci sta!".

Cosa daresti per vincere lo Scudetto? "Il mio corpo, tutto! Noi e la società stiamo provando tutto, il secondo posto lo so che non va bene per voi, ma per noi è anche un trofeo perchè stiamo facendo di tutto, dobbiamo essere fieri di essere lì".