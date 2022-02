Vidigal: "Rui Costa mi disse: non sei calciatore se non fai almeno un anno a Napoli"

Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Sky Sport: "Quando c'è stata l'offerta del Napoli chiesi ai miei compagni di Nazionale della città e Rui Costa mi disse: come ti spiego cosa significa venire a Napoli...una carriera senza almeno una stagione lì non è una carriera da calciatore. Allora sono andato e sono stati quattro anni spettacolari. Il Napoli può eliminare il Barcellona".