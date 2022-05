Vieri distrugge Allegri: “La Juve non fa due passaggi di fila, il quarto posto è un fallimento”

L'ex attaccante Christian Vieri, intervenuto alla Bobo tv, ha commentato così la classifica di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex attaccante Christian Vieri, intervenuto alla Bobo tv, ha commentato così la classifica di Serie A: "L'Inter seconda in classifica non è un fallimento, lo è la Juve quarta, una squadra che non fa due passaggi di fila. Il Milan gioca bene, come Napoli e Atalanta".