Vieri: "Inter la migliore, ma il Napoli ha Conte e può farcela fino all'ultimo"

A tutto Bobo Vieri! Impegnato a Parigi nel torneo di Padel delle Legends, l'ex centravanti della nazionale ha fatto le carte al campionato in un'intervista a Tuttosport, partendo dalla lotta Scudetto che vede in vantaggio l'Inter sul Napoli: "L’Inter ha un piccolo vantaggio in classifica oltre a vantare la rosa migliore, con due giocatori per ogni ruolo. Un particolare non indifferente. Il Napoli però ha Conte, che è devastante. Ha preso una squadra che l’anno scorso ha fatto malissimo e in tre mesi di lavoro l’ha riportata nella parte più alta della classifica, addirittura a lottare per conquistare il tricolore".

Per Vieri però i giochi non sono ancora chiusi e tutto può cambiare: "Si vede che ci sta tanto con i giocatori. Lo scudetto non è stato ancora assegnato, il calcio lo ha fatto vedere anche negli ultimi anni, può cambiare il verdetto sino all’ultimo".

Tudor ha rilanciato Vlahovic e per Vieri la Juve potrebbe anche far giocare il serbo in coppia con Kolo Muani: "Bisogna puntare su tutti. Oggi come oggi nella Juventus deve giocare chi è più in forma, le gerarchie possono variare di settimana in settimana, non possono essere assolute. Chi sta meglio, dentro! È il momento della verità. E magari anche tutti e due i centravanti insieme. Perchè no? Bisogna andare a fare gol, se non fai gol non si vincono le partite e quindi non prendi i punti che ti servono".